Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара

Российские мобилизованные оборудовали усиленную линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что большая часть бойцов, которая прибыла в зону спецоперации после подготовки на полигонах и боевого слаживания, была призвана из Саратовской области. На передовых позициях они должны усилить уже существующую оборону, оборудуя вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.
«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал агентству один из мобилизованных.
Солдат признался, что еще до призыва в рамках частичной мобилизации он уже собирался пойти служить добровольно, но из-за этого случались разногласия в семье — в результате пришли к решению, что пойдет служить, если призовут.
«Пришла повестка в первый день после объявления мобилизации. Я служил около 22 лет назад, но все нормально», — отметил он.
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