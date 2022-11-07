Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара

Российские мобилизованные оборудовали усиленную линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что большая часть бойцов, которая прибыла в зону спецоперации после подготовки на полигонах и боевого слаживания, была призвана из Саратовской области. На передовых позициях они должны усилить уже существующую оборону, оборудуя вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.

«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал агентству один из мобилизованных.

Солдат признался, что еще до призыва в рамках частичной мобилизации он уже собирался пойти служить добровольно, но из-за этого случались разногласия в семье — в результате пришли к решению, что пойдет служить, если призовут.

«Пришла повестка в первый день после объявления мобилизации. Я служил около 22 лет назад, но все нормально», — отметил он.