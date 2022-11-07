Глава Приморья поручил проверить данные о потерях морской пехоты

Глава Приморья Олег Кожемяко поручил проверить данные относительно потерь 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в зоне проведения специальной военной операции, появившиеся в социальных сетях. Обращение уже направлено компетентным органам и в военную прокуратуру, отмечается в Telegram-канале Приморского края. Местные власти не исключают, что обнародованные сведениях о потерях могут быть вбросом со стороны Киева.