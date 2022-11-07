Ереван: Азербайджан обстрелял позиции армянской армии

Вооруженные силы Азербайджана в ночь на понедельник обстреляли позиции армянской армии на восточном направлении границы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.
"В ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. С армянской стороны потерь нет", - отмечается в сообщении.
В Минобороны также добавили, что по состоянию на 08:00 (07:00 мск) ситуация га границе относительно стабильная.