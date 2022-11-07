Украинские войска нанесли удар по центру Донецка

Военные силы Украины обстреляли центр Донецка , использовав снаряды калибра 155 миллиметров, применяемые странами НАТО . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, вооруженные формирования Украины начали обстрел в 03.13. Были выпущены шесть снарядов калибром 155 миллиметров из населенного пункта Нетайлово в сторону Ворошиловского района Донецка. В результате обстрела пострадало здание управления железными дорогами по адресу улица Артема, 68. Жертв нет. Информации о других разрушениях пока не приводится.