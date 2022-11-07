При обстреле ВСУ в Донецке загорелось здание управления железными дорогами

После артиллерийского удара со стороны украинских подразделений в центре Донецка загорелось здание управления железными дорогами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины агентству сообщили, что в 3:13 по мск по Ворошиловскому району Донецка было выпущено шесть снарядов «натовского калибра» 155 миллиметров.
Корреспондент ТАСС уточняет, что в здании управления железными дорогами выбиты стекла и горят помещения. Часть строения охватил сильный пожар. По предварительным данным от спасателей, пострадавших нет.