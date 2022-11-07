Часть ракетных пусков КНДР имитировала удары по авиабазам противника

Несколько ракетных пусков КНДР, совершенных со 2 по 5 ноября, имитировали атаки по авиабазам противника. Эти испытания были организованы на фоне учений ВВС Южной Кореи и США Vigilant Storm. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Генеральный штаб армии КНДР счел крупномасштабные объединенные воздушные учения США и Южной Кореи «открытой провокацией», устроенной с целью намеренно повысить напряженность в регионе. В заявлении ведомства подчеркивается, что произошедшее — «тренировка войны агрессивного характера», которая нацелена на Северную Корею.

КНДР со 2 по 5 ноября провела ряд военных операций в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Испытания проводились с целью демонстрации «решительной воли к реагированию на опасную ситуацию». Генеральный штаб армии Северной Кореи также счел нужным удостовериться в своей военной мощи и показать ее остальным, говорится в сообщении.

Как заявили в генеральном штабе, в первый день операции ракетные части провинции Пхёнан-Пукто запустили четыре тактические баллистические ракеты. Они ударили по необитаемому острову, сымитировав атаку по авиационным базам противников.