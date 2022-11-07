В Китае призвали Запад отступить из-за «невероятной» российской ракеты

Китайское издание Baijiahao призвало Запад отступить из-за российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая способна поразить любой уголок мира.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В статье отмечается, что Запад должен «правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно», поскольку ракета «Ярс» обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, «она способна поразить любой уголок мира».

Кроме того, в материале упоминается еще одна «невероятная способность» ракеты — ее максимальная предельная скорость достигает 14 Махов, поэтому большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя.