Противостоящие России солдаты НАТО измучены голодом и клопами

Французские солдаты, дислоцированные в Румынии для укрепления восточного фланга НАТО, несут службу в «недостойных» условиях. К такому выводу пришли депутаты от партии «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул, передает РИА Новости со ссылкой на газету Le Figaro.

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Парламентарии рассказали, что французские солдаты страдают от голода и холода, функционирование контингента затруднено нарушениями в логистике. Военнослужащие питаются крайне скромно, выделенные им палатки для проживания не всегда отапливаются, к санитарным условиям есть вопросы, а солдаты постоянно жалуются на постельных клопов.

Депутаты считают обозначенные проблемы с условиями службы французских солдат серьезными, так как с момента их размещения в Румынии прошло более восьми месяцев. Кроме того, Лашо и Сантул обеспокоены тем, какой сигнал посылает России новость о голодающих и мерзнущих солдатах НАТО.

Депутаты намерены обсудить эту тему в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.