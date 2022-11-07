"Открытая и агрессивная провокация": КНДР ответила на учения США и Южной Кореи

Учения Южной Кореи и США являются открытой и агрессивной провокацией, направленной против Северной Кореи и на эскалацию напряженности в регионе. Об этом говорится в докладе Генерального штаба Корейской народной армии об ответных действиях Пхеньяна, опубликованном агентством ЦТАК.

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"Масштабные совместные авиационные учения противника по сути являются откровенной провокацией, намеренно нагнетающей региональную напряженность, и, в частности, опасными военными учениями весьма агрессивного характера, направленными непосредственно против нашей страны", - сказано в отчете генштаба армии Северной Кореи.

В докладе также подчеркивается, что недавние массовые ракетные пуски КНДР были ответом на совместные военные учения Южной Кореи и США, а последующие реакции на провокации в адрес Северной Кореи будут еще более «проработанными и беспощадными».

Совместные учения ВВС США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm начались 31 октября. Мероприятия должны были завершиться 4 ноября, однако уже 2 ноября КНДР запустила в сторону Желтого и Японского морей 23 разнотипных ракеты.