Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Военные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, применив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Как говорится в сообщении, обстрел начался в 21.29 со стороны вооруженных формирований Украины. Три снаряда калибром 152 миллиметра устремились из населенного пункта Нетайлово в Куйбышевский район Донецка. Затем в 23.10 шесть снарядов калибром 122 миллиметра ударили по населенному пункту Ясиноватая.