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55 минут назад

Генерал-майор Липовой раскрыл, какую технику стягивает ВСУ к Херсону

Ura.Ru

Украинские военные подтягивают к Херсонской области, где складывается самая сложная ситуация, всю технику, которая у них есть. Об этом URA.RU сообщил герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

Генерал-майор Липовой: Украина стягивает к Херсону всю технику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это техника, как правило, которую поставляет Европа. Также это бывшая наша техника, то есть Т-72 первой модификации. Там идет вперемешку и американское вооружение, и бывшие танки стран Варшавского договора, и немецкие бронетранспортеры, французские легкие гусеничные самоходные установки. Там полный винегрет», — сказал Сергей Липовой.

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Генерал-майор обратил внимание на положение дел на Херсонском направлении.

«Ситуация не простая, но контролируемая. ВСУ туда кидают все, что у них осталось, в надежде, что что-то получится. Попытки наступления идут на Донецком, Луганском направлении, Сватово, Новая Каховка — практически по всей длине фронта. Это попытка нащупать слабые места в обороне. Пытаются по всем направлениям», — отметил собеседник URA.RU.

На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вывести мирных жителей Херсона для сохранения их жизней и здоровья. На безопасную территорию еще не эвакуировались около 100 тысяч человек, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Украинские военные также усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению.

Армия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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