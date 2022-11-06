США доставили в Европу 16 тыс. военных и 84 тыс. тонн техники и снаряжения

Транспортное командование ВС США (Transcom) сообщило, что стране к концу октября удалось перевести в Европу и на Украину более 16 тыс. военных, свыше 63 тыс. противотанковых систем и больше 84,1 тыс. тонн военной техники и снаряжения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Transcom начал доставлять военные грузы для Украины 21 января и продолжает поставки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что перевозки ВС США на европейский континент начались 3 февраля.
Кроме того, согласно данным Transcom, Соединенные Штаты перевезли в Европу около 1 млн артиллерийских снарядов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность группировки НАТО в центре и на востоке Европы выросла в 2,5 раза. По его словам, новые многонациональные батальонные тактические группы создаются в Болгарии и других странах. Он добавил, что конфронтация между Россией и НАТО усиливается. Также Шойгу снова напомнил о «грязной бомбе».