США доставили в Европу 16 тыс. военных и 84 тыс. тонн техники и снаряжения

Транспортное командование ВС США (Transcom) сообщило, что стране к концу октября удалось перевести в Европу и на Украину более 16 тыс. военных, свыше 63 тыс. противотанковых систем и больше 84,1 тыс. тонн военной техники и снаряжения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность группировки НАТО в центре и на востоке Европы выросла в 2,5 раза. По его словам, новые многонациональные батальонные тактические группы создаются в Болгарии и других странах. Он добавил, что конфронтация между Россией и НАТО усиливается. Также Шойгу снова напомнил о «грязной бомбе».