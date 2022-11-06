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59 минут назад

Пентагон: США доставили в Европу 16 тыс. военных и 84 тыс. тонн техники и снаряжения

Газета.Ru

Транспортное командование ВС США (Transcom) сообщило, что стране к концу октября удалось перевести в Европу и на Украину более 16 тыс. военных, свыше 63 тыс. противотанковых систем и больше 84,1 тыс. тонн военной техники и снаряжения. Об этом сообщает РИА Новости.

США доставили в Европу 16 тыс. военных и 84 тыс. тонн техники и снаряжения
Фото: газета.ругазета.ру

«Transcom начал доставлять военные грузы для Украины 21 января и продолжает поставки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перевозки ВС США на европейский континент начались 3 февраля.

Кроме того, согласно данным Transcom, Соединенные Штаты перевезли в Европу около 1 млн артиллерийских снарядов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность группировки НАТО в центре и на востоке Европы выросла в 2,5 раза. По его словам, новые многонациональные батальонные тактические группы создаются в Болгарии и других странах. Он добавил, что конфронтация между Россией и НАТО усиливается. Также Шойгу снова напомнил о «грязной бомбе».

Армия,Сергей Шойгу,Пентагон,
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