Справороссы предложили отменить ввозные пошлины на военную экипировку

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что нужно отменить ввозные пошлины на предметы военной экипировки и товары двойного назначения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Наша партия призывает кабмин рассмотреть возможность отмены ввозных пошлин на предметы военной экипировки и товары двойного назначения согласно товарной номенклатуре, определенной правительством РФ», — отметил он.

Политик подчеркнул, что фракция готова работать вместе с правительством, чтобы установить льготный режим налогообложения со ставкой 0% по налогу на прибыль для предприятий, которые заняты в производстве военного снаряжения.

При этом Миронов указал на рост цен и сокращение ассортимента на рынке товаров военно-тактического и двойного назначения.