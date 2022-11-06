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29 минут назад

Справороссы предложили отменить ввозные пошлины на предметы военной экипировки

Газета.Ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что нужно отменить ввозные пошлины на предметы военной экипировки и товары двойного назначения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Справороссы предложили отменить ввозные пошлины на военную экипировку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша партия призывает кабмин рассмотреть возможность отмены ввозных пошлин на предметы военной экипировки и товары двойного назначения согласно товарной номенклатуре, определенной правительством РФ», — отметил он.

Политик подчеркнул, что фракция готова работать вместе с правительством, чтобы установить льготный режим налогообложения со ставкой 0% по налогу на прибыль для предприятий, которые заняты в производстве военного снаряжения.

При этом Миронов указал на рост цен и сокращение ассортимента на рынке товаров военно-тактического и двойного назначения.

«Регулирование цен на данные категории товаров не позволяет рассчитывать на эффективное решение комплексной проблемы стоимости товаров и их наличия в продаже», — обратил он внимание на сложившуюся проблему.

Армия,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Правительство РФ,
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