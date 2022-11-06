Япония планирует оснащать войска гиперзвуковыми ракетами

Министерство обороны Японии в будущем готовится использовать гиперзвуковые ракеты в целях сдерживания и перехвата. Об этом сообщает издание Nikkei.

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По информации издания, Минобороны прорабатывает возможность оснащения войск «гиперзвуковыми управляемыми ракетами». Их можно будет запустить по нерегулярной орбите со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука.

Военное ведомство изучает способы противодействия противнику в качестве сдерживающего фактора для предотвращения запуска ракеты в Японию.