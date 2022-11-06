Вооруженные силы РФ уничтожили 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины", - сказал он.
Кроме того, по его данным, в районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.