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32 минуты назад

МО РФ сообщило об уничтожении 120 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS

ТАСС

Вооруженные силы РФ уничтожили 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины", - сказал он.

Кроме того, по его данным, в районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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