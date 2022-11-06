США передадут Украине систему связи SATCOM

Пентагон направит на территорию Украины американскую военную спутниковую связь SATCOM, которая может работать без системы Starlink. Четыре антенны войдут в пакет помощи на сумму 275 млн долларов, о котором было объявлено в конце октября.

Фото: BFM.RU BFM.RU

Накануне CNN сообщил, что 1,3 тысячи терминалов Starlink отключились на Украине из-за проблем с финансированием. Отмечается, что украинские военные напрямую зависят от системы связи от компании Илона Маска: она обеспечивает всю связь, в том числе системы наведения. SpaceX требовала за подключение каждого из 1,3 тысяч терминалов по 2,5 тысячи долларов, а общая сумма услуг к сентябрю выросла почти до 20 млн долларов. Всего в стране находится около 25 тысяч станций.

Видео дня

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что направляемые Киеву антенны и приемные устройства «SATCOM не предназначены для замены таких сервисов, как Starlink», но они помогают улучшить коммуникацию на поле боя. Комментирует ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт:

— Говорить, что эта система функционирует в той же мере, как у Маска, конечно, несколько рановато. Хотя если посмотреть чуть дальше, попробовать сравнить то, что, я уверен, будет достигнуто, то, конечно же, характеристики, во всяком случае такая цель стоит, будут, безусловно, сравнимы. Но для этого еще много времени нужно.

— Американцы говорят про четыре антенны. Это много или мало?

— На самом деле это мало. Небольшие это антенны. Безусловно, это поможет украинцам каким-то образом решать свои задачи на поле боя, но сказать, что этого достаточно, сложно, у меня впечатление, что нет, этого недостаточно.