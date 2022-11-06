В Израиле удивились свастике на рюкзаке украинского солдата

«Я бы не ждал, что Израиль поддержит кого-либо с нацистскими батальонами в своих вооруженных силах.



«Украина – настоящий рассадник для нацистов. Ничего нового в этом нет. Странно, что люди только теперь осознают это».



«Это не новый тренд. К несчастью…»



«Вы удивлены? Они обожают свою дивизию СС Гааличина и празднуют ее основание каждый год».



«Я уверен, что у Зеленского есть рюкзак с такой же символикой, он не еврей».



«На Украине прославляют нацистов - убийц евреев во время Холокоста и во время погромов. Встанем вместе против героизации украинских нацистов! Хватит поддерживать Украину!»