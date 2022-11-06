В Израиле удивились свастике на рюкзаке украинского солдата

Фотография украинского солдата с нашивкой-свастикой на рюкзаке вызвала удивление и ярость в Израиле. Об этом написал журналист газеты The Jerusalem Post Цвика Клейн.
«Вчера украинский солдат-еврей ехал в поезде в Киев и увидел другого украинского солдата с рюкзаком, на котором была изображена нацистская свастика. Надеюсь, это не популярная тенденция на Украине», - написал Клейн в Twitter.
Пост немедленно собрал массу возмущенных комментариев от израильтян и граждан других стран.
«Я бы не ждал, что Израиль поддержит кого-либо с нацистскими батальонами в своих вооруженных силах.
«Украина – настоящий рассадник для нацистов. Ничего нового в этом нет. Странно, что люди только теперь осознают это».
«Это не новый тренд. К несчастью…»
«Вы удивлены? Они обожают свою дивизию СС Гааличина и празднуют ее основание каждый год».
«Я уверен, что у Зеленского есть рюкзак с такой же символикой, он не еврей».
«На Украине прославляют нацистов - убийц евреев во время Холокоста и во время погромов. Встанем вместе против героизации украинских нацистов! Хватит поддерживать Украину!»
Некоторые комментаторы пишут, что снимок может быть фейком. Однако им указывают, что фото было сделано реальным человеком в украинском поезде. Кроме того, это не первый скандал с нацистской символикой в армии Киева. В октябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в соцсетях фото, где на его руке виден браслет со свастикой.