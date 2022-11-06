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53 минуты назад

В Иране представили новый образец ЗРК Bavar-373 для поражения баллистических ракет

ТАСС

Презентация модернизированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Bavar-373, предназначенного для поражения воздушных целей на дальности 305 км, состоялась в воскресенье в Министерстве обороны Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.

Иран представил новый зенитный ракетный комплекс
Фото: WikipediaWikipedia

По его информации, глава военного ведомства бригадный генерал Мохаммад Реза Аштияни лично представил разработку иранских конструкторов.

"Наши специалисты на современном отечественном оборудовании создали один из лучших комплексов, способных обеспечить надежный противоракетный щит, - заявил он. - ЗРК Bavar-373 может поражать баллистические ракеты, истребители и бомбардировщики всех типов на дальности 305 км".

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По словам министра, новая ракетная система способна обнаруживать и сопровождать до шести целей и наводить по ним ракеты Sayyad-4B.

Как подчеркнул Аштияни, иранские вооруженные силы постоянно обновляют зенитные ракетные системы собственной разработки в соответствии с внешними угрозами.

"Многие технологически развитые страны стремятся обзавестись иранскими вооружениями", - отметил он.

В свою очередь командующий силами ПВО исламской республики бригадный генерал Али Реза Сабахи Фард сообщил, что в ходе проведенных испытаний ЗРК Bavar-373 обнаружил цель на дальности 450 км благодаря оптимизированной системе радаров.

"Для поражения цели на дальности 305 км использовалась ракета Sayyad-4B, которая работает на твердом топливе и была впервые испытана", - добавил он.

По словам генерала, новая ракета сыграет "значительную роль в повышении боеспособности вооруженных сил".

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