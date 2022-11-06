Названо самое опасное оружие новых поставок США Украине

Соединённые Штаты Америки обнародовали новый пакет военной помощи Украине. Объём очередной партии оружейных поставок – 400 миллионов долларов. Деньги пойдут поставщикам оружия и военной техники, а также как компенсация оборонному ведомству США за скупку советской техники для Украины. Об этом сообщает русскоязычной аудитории Московский Комсомолец.

Фото:

Алексей Леонков (Военный аналитик, редактор журнала “Арсенал Отечества”) сообщил, что Киеву собираются передать, к примеру, 45 танков Т-72. Пока непонятно из какой они страны, но эксперт предполагает, что из Польши.

Видео дня

Обещана и иностранная бронированная техника. Например, на Украину собираются передать 250 бронетранспортеров M1117. Всё это оружие уже было в употреблении и, как правило, не выдерживает прямого попадания современных противотанковых ракет.

Однако есть в новом пакете военной помощи и гораздо более опасные виды оружия, которые способны доставить солдатам на передовой много неприятностей.

Это, в частности, барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе, Phoenix Ghost (“Призрак Феникса”). Соединённые Штаты Америки желают передать Украине более тысячи таких беспилотных воздушных аппаратов. Одноразовые дроны предназначены для поражения бронированных машин.

“Призрак Феникса” – это обновлённая версия дронов-камикадзе “Складной нож”. Пока точные характеристики неизвестны, но эти беспилотники относятся к последним разработкам, так что вряд ли с ними легко справиться.

Есть в очередной “посылке” на Украину и ещё один опасный элемент. Это 40 бронированных катеров. Илья Крамник (Военный эксперт) в своём Telegram-канале указал на то, что к этому стоит относиться со всей серьезностью. Дело в том, что это направление Вашингтон активно развивает, регулярно совершенствуя бронекатера в общем стиле “разведка-управление-связь”.

Известно, что ВСУ активно применяют данные катера для того, чтобы атаковать Запорожскую АЭС. Они отправляют десанты с правого побережья Каховского моря на левое.