Названо самое опасное оружие новых поставок США Украине

Соединённые Штаты Америки обнародовали новый пакет военной помощи Украине. Объём очередной партии оружейных поставок – 400 миллионов долларов. Деньги пойдут поставщикам оружия и военной техники, а также как компенсация оборонному ведомству США за скупку советской техники для Украины. Об этом сообщает русскоязычной аудитории Московский Комсомолец.
Алексей Леонков (Военный аналитик, редактор журнала “Арсенал Отечества”) сообщил, что Киеву собираются передать, к примеру, 45 танков Т-72. Пока непонятно из какой они страны, но эксперт предполагает, что из Польши.
Обещана и иностранная бронированная техника. Например, на Украину собираются передать 250 бронетранспортеров M1117. Всё это оружие уже было в употреблении и, как правило, не выдерживает прямого попадания современных противотанковых ракет.
Однако есть в новом пакете военной помощи и гораздо более опасные виды оружия, которые способны доставить солдатам на передовой много неприятностей.
Это, в частности, барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе, Phoenix Ghost (“Призрак Феникса”). Соединённые Штаты Америки желают передать Украине более тысячи таких беспилотных воздушных аппаратов. Одноразовые дроны предназначены для поражения бронированных машин.
“Призрак Феникса” – это обновлённая версия дронов-камикадзе “Складной нож”. Пока точные характеристики неизвестны, но эти беспилотники относятся к последним разработкам, так что вряд ли с ними легко справиться.
Есть в очередной “посылке” на Украину и ещё один опасный элемент. Это 40 бронированных катеров. Илья Крамник (Военный эксперт) в своём Telegram-канале указал на то, что к этому стоит относиться со всей серьезностью. Дело в том, что это направление Вашингтон активно развивает, регулярно совершенствуя бронекатера в общем стиле “разведка-управление-связь”.
Известно, что ВСУ активно применяют данные катера для того, чтобы атаковать Запорожскую АЭС. Они отправляют десанты с правого побережья Каховского моря на левое.
На взгляд Крамника, нужно заранее думать, как бороться с таким “москитным флотом”. Не стоит надеяться, что боевые винтокрылые машины всё решат. Эти летательные аппараты, на его взгляд, пригодятся и в других местах.