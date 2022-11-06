В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

В Киеве заявили о получении из Италии тяжелой артиллерии, ракетных комплексов и САУ

ТАССиещё 4

Украина получила из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

В Киеве заявили о получении из Италии тяжелого вооружения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра. Сейчас нам особенно нужны системы ПВО", - сказала она в опубликованном в воскресенье интервью газете Corriere della Sera.

В Италии опровергли проблемы с поставками оружия Украине

Газета La Repubblica ранее сообщила, что итальянские власти к декабрю должны одобрить шестой по счету межведомственный декрет об отправке оружия на Украину. Кроме того, по ее сведениям, министр обороны Италии Гвидо Кросетто может принять решение об обнародовании списков вооружений для Киева, которые все это время были засекречены. Итальянские СМИ ранее не исключали, что в новый пакет могут войти элементы систем ПВО.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони неоднократно подтверждала намерение продолжать оказывать помощь Украине. Ряд представителей входящих в правящую коалицию партий "Лига" и "Вперед, Италия" выражают сомнения по поводу необходимости снабжения Киева оружием. Против этого выступает оппозиционная партия "Движение "5 звезд". При этом представители Демократической партии - еще одной оппозиционной силы - всегда поддерживали отправку Киеву вооружений.

Армия,Ирина Верещук,Демократическая партия США,
97
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители