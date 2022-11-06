В Киеве заявили о получении из Италии тяжелого вооружения

"Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра. Сейчас нам особенно нужны системы ПВО", - сказала она в опубликованном в воскресенье интервью газете Corriere della Sera.

Газета La Repubblica ранее сообщила, что итальянские власти к декабрю должны одобрить шестой по счету межведомственный декрет об отправке оружия на Украину. Кроме того, по ее сведениям, министр обороны Италии Гвидо Кросетто может принять решение об обнародовании списков вооружений для Киева, которые все это время были засекречены. Итальянские СМИ ранее не исключали, что в новый пакет могут войти элементы систем ПВО.