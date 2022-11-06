Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих

Военных ДНР, вернувшихся из украинского плена, торжественно встретили в Амвросиевке. Об этом сообщает официальный сайт Донецкой народной республики.

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«Из общего формата 107 на 107 нам удалось освободить 19 военнослужащих ДНР. Из них сейчас здесь 15 человек, четыре человека остались в госпитале, поскольку они нетранспортабельны», - заявила омбудсмен Дарья Морозова.

По ее словам, оставшихся обязательно заберут во время следующей поездки. Все освобожденные отправятся на медицинское обследование и пройдут реабилитацию.

В торжественной встрече вернувшихся из украинского плена бойцов приняли глава региона Денис Пушилин, омбудсмен Дарья Морозова, мэр Донецка Алексей Кулемзин, родственники военных и жители Амвросиевки.

«Самая главная задача у нас по-прежнему остается - ни о ком ни в коем случае не забыть. Всех вытащить», - заявил Пушилин.

По его словам, украинский режим не считается с моралью и международными конвенциями.