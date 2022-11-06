ЧВК "Вагнер" готовит ополченцев в Курской и Белгородской областях

Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».

Пригожин считает, что ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях Курской и Белгородской областей, а финансировать их потребности, по его словам, мог бы региональный бизнес. При этом бизнесмен отметил, что ЧВК на работу самих центров готова выделять необходимые средства самостоятельно.