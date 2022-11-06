ЧВК "Вагнер" готовит ополченцев в Курской и Белгородской областях

Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».
Пригожин считает, что ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях Курской и Белгородской областей, а финансировать их потребности, по его словам, мог бы региональный бизнес. При этом бизнесмен отметил, что ЧВК на работу самих центров готова выделять необходимые средства самостоятельно.
«Если ты владелец небольшого завода, на котором работают сто человек и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр». Миссией центра, по словам предпринимателя Евгения Пригожина, станет «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».