Полковник Жога сообщил о полной зачистке Донецкого аэропорта

Украинские подразделения были отброшены за трассу М-4, территория аэропорта освобождена от ВСУ.

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В своем Telegram-канале полковник Народной милиции Донецкой народной республики, возглавляющий разведбатальон «Спарта», Артем Жога сообщил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских боевиков. На данный момент подразделения ВСУ отброшены за трассу М-4.

Таким образом Жога подтвердил информацию, которая ранее была предоставлена военным корреспондентом WarGonzo Семеном Пеговым.

Кроме того, данные об освобождении объекта были предоставлены пресс-службой НМ ДНР.