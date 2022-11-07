Полковник Жога сообщил о полной зачистке Донецкого аэропорта

Украинские подразделения были отброшены за трассу М-4, территория аэропорта освобождена от ВСУ.
В своем Telegram-канале полковник Народной милиции Донецкой народной республики, возглавляющий разведбатальон «Спарта», Артем Жога сообщил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских боевиков. На данный момент подразделения ВСУ отброшены за трассу М-4.
Таким образом Жога подтвердил информацию, которая ранее была предоставлена военным корреспондентом WarGonzo Семеном Пеговым.
Кроме того, данные об освобождении объекта были предоставлены пресс-службой НМ ДНР.
Операция по зачистке аэропорта проводилась силами Народной милиции республики при поддержке 159-го батальон им. Архангела Михаила, танкового батальона и артиллерийской бригады Вооруженных сил России.