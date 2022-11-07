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16 минут назад

Полковник НМ ДНР Жога: Территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от ВСУ

runews24.ruиещё 2

Украинские подразделения были отброшены за трассу М-4, территория аэропорта освобождена от ВСУ.

Полковник Жога сообщил о полной зачистке Донецкого аэропорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале полковник Народной милиции Донецкой народной республики, возглавляющий разведбатальон «Спарта», Артем Жога сообщил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских боевиков. На данный момент подразделения ВСУ отброшены за трассу М-4.

Стало известно о численном преимуществе ВСУ на Херсонском направлении<br/>

Таким образом Жога подтвердил информацию, которая ранее была предоставлена военным корреспондентом WarGonzo Семеном Пеговым.

Кроме того, данные об освобождении объекта были предоставлены пресс-службой НМ ДНР.

Операция по зачистке аэропорта проводилась силами Народной милиции республики при поддержке 159-го батальон им. Архангела Михаила, танкового батальона и артиллерийской бригады Вооруженных сил России.

Армия,СВО,Семен Пегов,Михаил Архангел,
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