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1 час назад

В Польше начались военные учения PUMA-2022 с участием стран НАТО

Газета.Ru

В Польше начались учения стран Вишеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) PUMA-2022, в которых задействованы и военные Великобритании и США, передает PAP.

В Польше начались военные учения с участием стран НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал представитель 18-й польской механизированной дивизии Пшемыслав Липчинский, целью маневров является проверка и улучшение совместной работы союзных войск в планировании, организации и проведении тактических мероприятий. В частности, подразделения войск проверят на готовность к маневренной обороне, медицинской эвакуации и прочему.

В учениях принимают участие почти 2 тыс. военнослужащих бронетанковых войск, артиллеристы, саперы, химики и около 300 единиц техники. По словам Липчинского, один из эпизодов учений предусматривает совместную стрельбу польских танков Leopard, британских Challenger и чешских Т-72.

Отмечается, что в сценарии маневров учитывается «опыт, извлеченный из конфликта» на Украине. Учения продлятся до 9 ноября.

Армия,НАТО,
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