ВСУ начали стягивать танки и бронемашины на херсонское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать на херсонское направление большое количество танков и бронеавтомобилей. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram -канале.

Он отметил, что в районе села Давыдов Брод была замечена колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV и «Козак-2».

5 ноября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов также сообщил, что работа артиллерии со стороны ВСУ, а также ответный огонь российских военных усилились в Херсонской области. По его словам, были слышны как одиночные разрывы, так и работа ракетных систем залпового огня, а такой активности не наблюдалось в течение последней недели.