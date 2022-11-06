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49 минут назад

ВСУ начали стягивать танки и бронемашины на херсонское направление

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать на херсонское направление большое количество танков и бронеавтомобилей. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

ВСУ начали стягивать танки и бронемашины на херсонское направление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в районе села Давыдов Брод была замечена колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV и «Козак-2».

5 ноября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов также сообщил, что работа артиллерии со стороны ВСУ, а также ответный огонь российских военных усилились в Херсонской области. По его словам, были слышны как одиночные разрывы, так и работа ракетных систем залпового огня, а такой активности не наблюдалось в течение последней недели.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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