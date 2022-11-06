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1 час назад

В Горловке сообщили о повреждении газопровода из-за обстрела со стороны ВСУ

ТАССиещё 2

Из-за обстрела со стороны ВСУ в Горловке поврежден газопровод. Об этом в воскресенье сообщил мэр Иван Приходько.

В Горловке сообщили о повреждении газопровода из-за обстрела ВСУ
Фото: ТАССТАСС

"Жители сообщают о повреждении газопровода по [адресу] улица Промышленная, 12", - написал он в своем Telegram-канале.

Приходько добавил, что под обстрелом находится поселок Стальсбыт.

По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 06:30 выпустили по Головке шесть снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм.

Армия,Иван Приходько,
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