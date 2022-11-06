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45 минут назад

Nikkei: Япония рассматривает возможность экспорта подержанных танков и ракет

ТАСС

Правительство Японии рассматривает возможность смягчения ограничений на экспорт вооружений, которые позволят поставлять подержанную тяжелую технику, в том числе танки, и ракеты за рубеж. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei.

В Японии задумались об экспорте подержанных танков и ракет
Фото: wikimediawikimedia

По ее данным, такой шаг, как считают в Токио, позволит поддержать другие азиатские страны в условиях растущей военной мощи Китая. Им такая техника может поставляться на безвозмездной основе.

Как ожидается, соответствующие изменения могут быть внесены в обновленную редакцию стратегии национальной безопасности, которую должны утвердить до конца года. Таким образом, действующие правила экспорта могут быть изменены уже в 2023 году.

В апреле 2014 года японское правительство отказалось от действовавшей почти 50 лет политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий и одобрило новые правила поставок вооружений за рубеж. При этом действуют несколько принципов, серьезно ограничивающих такие поставки. Так, например, такие поставки не должны быть направлены странам - участницам конфликтов. Это правило, как пишет Nikkei, также могут смягчить, чтобы допустить поставки странам, которые подверглись нападению.

В 2017 году при занимавшем тогда пост премьера Синдзо Абэ правила экспорта были уточнены, что сделало возможным экспорт готовой продукции. Однако из-за ограничений была осуществлена одна поставка радарной системы на Филиппины.

Тогда же разрешили поставлять за рубеж подержанную технику, однако для определенных целей - борьбы с последствиями стихийных бедствий и сбора информации.

Армия,Синдзо Абэ,
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