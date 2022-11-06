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1 час назад

Россия уничтожила киевские позиции на Запорожском направлении

Свободная прессаиещё 2

Артиллерия России уничтожила закрытые огневые позиции Украины на Запорожском направлении. Работу вели с помощью расчетов артиллерийских установок 2А65 «Мста-Б», сообщил РИА Новости командир артиллерийского подразделения.

Россия уничтожила киевские позиции на Запорожском направлении
Фото: ТАССТАСС

«Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника», - сказано в материале.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что ВС России уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после того, как они были переданы украинской стороне и направлены в Донбасс.

Киев и Запад разошлись во взглядах на окончание конфликта на Украине

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