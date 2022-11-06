США направили военные самолеты в сторону Ирана

В сторону Ирана направились американские военные самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, после недавних сообщений о том, что страна якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Однако издание не уточняет, когда именно Соединенные Штаты отправили самолеты.