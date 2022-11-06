В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

WP: США направили в сторону Ирана военные самолеты

ТК «Звезда»иещё 4

В сторону Ирана направились американские военные самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, после недавних сообщений о том, что страна якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Однако издание не уточняет, когда именно Соединенные Штаты отправили самолеты.

США направили военные самолеты в сторону Ирана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии», - говорится в публикации.

Автор материала отмечает, что отправка самолетов является иллюстрацией прочности и важности партнерства Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравии.

Накануне власти Ирана объявили об успешном испытательном пуске ракеты-носителя Ghaem-100, способной выводить на околоземную орбиту космические спутники. Ракета изготовлена аэрокосмической организацией Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и является первой в стране трехступенчатой твердотопливной спутниковой пусковой установкой. Согласно техническим характеристикам, ракета способна поднять спутник весом до 80 кг на высоту 500 км.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители