В ДНР озвучили данные о потерях среди иностранцев в ВСУ

"Да, там уже есть потери. И эти потери весьма значительны в доле именно для артиллерийских подразделений. Но они малы сравнительно с пехотой вообще, а по сравнению с мобилизованными необученными украинцами этот вид потерь просто теряется. Опять же: ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях", - сообщил собеседник агентства.