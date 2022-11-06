«Пушечное мясо»: Историк объяснил смысл расширения НАТО

Соединенные Штаты используют новые страны Североатлантического альянса в роли «пушечного мяса», сообщают «Известия» со ссылкой на военного историка Дмитрия Болтенкова.
По его словам, в современных реалиях Вашингтон видит свою роль в высокотехнологичной боевой поддержке союзников авиацией и высокоточным оружием. При этом в роли дешевого «пушечного мяса» будут использоваться другие, например, украинцы и поляки, считает эксперт.
Отмечается, что состав НАТО за последние три десятилетия значительно вырос. Болтенков считает, что именно для этой роли заманивали в Альянс новых членов. Эта система опробована в США, Ираке, Ливии, Сирии.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на объединенной военной коллегии РФ и Белоруссии 2 ноября сообщил, что произошло беспрецедентное увеличение сил НАТО у границ Союзного государства. По словам министра, они угрожают двум странам.
Как заявили эксперты, даже нынешняя численность заметно уступает размерам частей Североатлантического альянса в Европе времен холодной войны, но предупреждают — это разница не должна вводить в заблуждение.