«Пушечное мясо»: Историк объяснил смысл расширения НАТО

Соединенные Штаты используют новые страны Североатлантического альянса в роли «пушечного мяса», сообщают «Известия» со ссылкой на военного историка Дмитрия Болтенкова.

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По его словам, в современных реалиях Вашингтон видит свою роль в высокотехнологичной боевой поддержке союзников авиацией и высокоточным оружием. При этом в роли дешевого «пушечного мяса» будут использоваться другие, например, украинцы и поляки, считает эксперт.

Отмечается, что состав НАТО за последние три десятилетия значительно вырос. Болтенков считает, что именно для этой роли заманивали в Альянс новых членов. Эта система опробована в США, Ираке, Ливии, Сирии.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на объединенной военной коллегии РФ и Белоруссии 2 ноября сообщил, что произошло беспрецедентное увеличение сил НАТО у границ Союзного государства. По словам министра, они угрожают двум странам.