В ДНР раскрыли главную слабость украинских военных

«Это не просто одного человека научить, программа боевой подготовки артиллерийских подразделений включает в себя слаживание расчета, взвода, батареи, дивизиона. Последовательно: сначала ты готовишь специалиста, проводишь специальную подготовку, потом ты слаживаешь расчет, потом ты подготовишь взвод, потом батарею и так далее. И все это вместе только тогда работает как жизнеспособный организм, когда эта последовательность выполняется. А до этого момента в лучшем случае одно орудие может выстрелить в направлении крупного города. Но это, как вы понимаете, не про войну и не про боевые действия, а про терроризм», - объяснил он.