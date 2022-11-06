В ДНР раскрыли главную слабость украинских военных

Украинские боевики пока не научились управлять сложным натовским вооружением. Из-за этого командирами расчетов выступают западные специалисты, сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
«Что касается орудий калибра 155 мм или тех же HIMARS, - это уже достаточно сложный вид вооружений. Переобучить личный состав за один-два месяца, чтобы они начали их использовать, невозможно. То есть можно, куда-то они выстрелят, но нормально его использовать с точки зрения ведения эффективного огневого поражения они не смогут. Поэтому мы регулярно фиксируем, что при каждой более-менее сложной в техническом отношении единице вооружения реальным командиром расчета выступает западный специалист», - цитирует Баевского ТАСС.
При этом более простое в эксплуатации вооружение ВСУ уже освоили. Однако, заявил депутат, «никто не ожидает, что они будут использоваться сильно эффективно».
Андрей Баевский пояснил, что процесс подготовки артиллеристов сложен.
«Это не просто одного человека научить, программа боевой подготовки артиллерийских подразделений включает в себя слаживание расчета, взвода, батареи, дивизиона. Последовательно: сначала ты готовишь специалиста, проводишь специальную подготовку, потом ты слаживаешь расчет, потом ты подготовишь взвод, потом батарею и так далее. И все это вместе только тогда работает как жизнеспособный организм, когда эта последовательность выполняется. А до этого момента в лучшем случае одно орудие может выстрелить в направлении крупного города. Но это, как вы понимаете, не про войну и не про боевые действия, а про терроризм», - объяснил он.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страна собирается создать флот морских дронов.