FT: Британия и Япония планируют подписать военный пакт для укрепления сотрудничества с США

Великобритания и Япония в декабре намерены подписать военное соглашение, которое усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники. "Япония и Великобритания намерены подписать в декабре крупный оборонный пакт, который позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилить сдерживание растущей угрозы со стороны Китая", — говорится в публикации. Собеседники газеты, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что страны подпишут соглашение о взаимном доступе (RAA). В статье говорится, что договор упростит проведение совместных учений и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу, чтобы упростить бюрократические процедуры при вводе войск из одной страны в другую. Газета сообщает, что в декабре ожидается, что две страны обнародуют детали партнерства по совместной разработке истребителей. Ранее Соединенные Штаты и Япония провели совместные учения с участием истребителей и стратегических бомбардировщиков.