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35 минут назад

Раскрыта личность погибшего на Украине капитана армии США

Елена Прошина

Телеграм-канал «Рыбарь» раскрыл личность капитана армии Соединенных Штатов, который погиб на Украине, сообщает «Московский комсомолец».

Раскрыта личность погибшего на Украине капитана армии США
Фото: СОЦСЕТИСОЦСЕТИ

Это Пол Ким. Американского офицера убили в Николаевской области. В 2005 году он был зачислен в резерв пехоты армии США, с 2007 по 2008 год принимал участие в боях в Ираке. В 2011 году американец закончил краткосрочный курс офицерской подготовки в Форте Беннинге и получил звание лейтенанта пехоты.

С 2013 по 2015 год молодой человек служил в 82-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов, командуя взводом и отвечая за материально-техническое обеспечение. Звание капитана ему было присвоено в 2016 году. Спустя год он покинул американские Вооруженные силы, но остался в армейском резерве.

В 2018–2019 годах Ким работал начальником склада на предприятии Pep Boys, после чего стал военным инструктором в компании Golden Key Group в Техасе. Американец также преподавал у курсантов корпуса подготовки офицеров запаса в Арлингтонском университете. В июле текущего года Ким подписал контракт с «Интернациональным легионом Украины». В качестве офицера подразделения он воевал в Николаевской области, в том числе принимая участие в августовском контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Гибель Кима украинские власти подтвердили 3 ноября – почти спустя месяц молчания. 5 октября наемник погиб в результате артиллерийского огня у посёлка Терновые Поды. По некоторым данным, американец участвовал в расправе над 12 пленными российскими военнослужащими.

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