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1 час назад

В Иране сообщили об успешном испытании ракеты-носителя

Газета.Ru

В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что провели в субботу, 5 ноября, успешное испытание ракеты-носителя "Гаем-100". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Тасним".

В Иране сообщили об успешном испытании ракеты-носителя
Фото: ReutersReuters

В публикации отмечается, что речь идет о полностью разработанной и собранной в Иране ракете. В КСИР утверждают, что она может вывести на орбиту спутники весом до 80 кг. Ирански СМИ подчеркивают, что это - первая иранская трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель. В ходе испытания она провела суборбитальный полет.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине Иран поставил России "ограниченное количество" беспилотников. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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