В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
22 минуты назад

Американский самолет «Судного дня» прилетел на испанскую авиабазу

Lenta.ru

Американский самолет «Судного дня» Boeing E-6 Mercury прибыл на испанскую авиабазу Рота. Соответствующие данные появились на сайте Flightradar.

Американский самолет «Судного дня» прилетел на испанскую авиабазу
Фото:  Patrick Barron / Legion Media Patrick Barron / Legion Media

Данный самолет предназначен для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками ВМС США, несущими баллистические ракеты. Также он используется в качестве воздушного командного поста объединенного стратегического командования вооруженных сил страны.

«Европа в опасном положении»: Столтенберг озвучил намерения НАТО

Согласно данным сервиса, самолет приземлился в Испании утром 5 ноября. Цель его прибытия неизвестна. Также уточняется, что до этого Boeing E-6 Mercury прилетал в Испанию минувшим летом.

Ранее у северных границ России заметили крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США . Flightradar зафиксировал Boeing RC-135W недалеко от Мурманска.

Армия,Boeing,НАТО,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители