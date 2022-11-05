Американский самолет «Судного дня» прилетел на испанскую авиабазу

Американский самолет «Судного дня» Boeing E-6 Mercury прибыл на испанскую авиабазу Рота. Соответствующие данные появились на сайте Flightradar.

Фото: Patrick Barron / Legion Media Patrick Barron / Legion Media

Данный самолет предназначен для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками ВМС США, несущими баллистические ракеты. Также он используется в качестве воздушного командного поста объединенного стратегического командования вооруженных сил страны.

Согласно данным сервиса, самолет приземлился в Испании утром 5 ноября. Цель его прибытия неизвестна. Также уточняется, что до этого Boeing E-6 Mercury прилетал в Испанию минувшим летом.