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1 час назад

Зеленский объявил о создании флота морских дронов

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Киев создаст флот морских дронов за счет населения. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Зеленский объявил о создании флота морских дронов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На следующей неделе запустим очередной фандрайзинговое направление – сбор средств для флота морских дронов», – сказал Зеленский. Киев рассчитывает создать флот морских дронов за счет пожертвований граждан. По словам Зеленского, абсолютно каждый украинец понимает, зачем это стране и армии. «Как это работает – все уже видели», – заявил президент Украины в своем телеграм-канале.

Ранним утром 29 октября киевский режим осуществил теракт в Севастополе. При помощи морских дронов, прикрываясь зерновыми коридорами, Киев нанес удар по Черноморскому флоту и гражданским кораблям. Как сообщили в МО РФ, подготовкой теракта занимались военнослужащие ВМС Великобритании.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в офисе Зеленского призвали нанести удары по Ирану за поставки беспилотников России.

Армия,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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