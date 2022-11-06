Зеленский объявил о создании флота морских дронов

«На следующей неделе запустим очередной фандрайзинговое направление – сбор средств для флота морских дронов», – сказал Зеленский. Киев рассчитывает создать флот морских дронов за счет пожертвований граждан. По словам Зеленского, абсолютно каждый украинец понимает, зачем это стране и армии. «Как это работает – все уже видели», – заявил президент Украины в своем телеграм-канале.