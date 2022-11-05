Посол Украины понадеялся на поставку немецких танков Leopard

Недавно назначенный посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что надеется на поставки немецких боевых танков Leopard 2. Об этом сообщает портал n-tv.de.

По его словам, «пора перестать говорить о нежелании провоцировать Россию». Германия уже «продемонстрировала лидерство», поставив Киеву систему противоракетной обороны IRIS-T.

Теперь в Киеве «рассчитывают на лидирующую роль немцев в других системах вооружений».

«К ним относятся основные боевые танки и бронетранспортеры, такие как Leopard, Marder, Fuchs и Dingo. Мы ведем переговоры с федеральным правительством, — сказал Макеев.

На вопрос, идет ли речь о прямых поставках основных боевых танков Leopard 2 на Украину, посол подтвердил: «Да, мы говорим об этом».

Он добавил, что у него «есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 из Германии напрямую на Украину».

Посол также заявил, что составил списки очередных нужд Киева и поделился ими с немцами.

«Больше всего нам нужны генераторы и трансформаторы. Мы ожидаем, что в этом году будет потеряно 40% нашего ВВП», - сказал дипломат.