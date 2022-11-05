Военкор снял на видео линию обороны российских войск под Авдеевкой

Военный корреспондент Евгений Линин снял на видео линию обороны российских войск в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры публикует издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

Как рассказал журналист, от точки, в которой он снимал видео, до противника остается не больше 40 метров. По его словам, ближе к Вооруженным силам Украины (ВСУ) «уже некуда».

Он также сообщил, что позиции со стороны России держит интернациональная бригада «Пятнашка» под командованием Ахры Авидзбы. Военкор уточнил, что российские и занявшие позиции напротив них украинские воска закрепились на очень прочно.

«Ребята, которые здесь находятся, они в постоянной боевой готовности. Фактически до окопов врага — бросок гранаты», — рассказал Линин. Также он показал, что из себя представляет линия обороны — он продемонстрировал сеть подвалов, соединенную подземными ходами и укрепленную мешками с песком.