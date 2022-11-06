Мобилизованный офицер рассказал о задачах на харьковском направлении

Призванный в рамках частичной мобилизации офицер рассказал в беседе с РИА Новости, что выполняет задачи по огневому поражению в Харьковской области.

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Он уточнил, что отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца.

«Прошел подготовку и выполняю задачи по огневому поражению», — указал офицер, добавляя, что они «выезжают по-разному, и ночью, и днем, 24/7».

По его словам, это «работа для настоящих мужчин».

Накануне сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области по наводке разведчиков.