Мобилизованный офицер рассказал о задачах на харьковском направлении

Призванный в рамках частичной мобилизации офицер рассказал в беседе с РИА Новости, что выполняет задачи по огневому поражению в Харьковской области.
Он уточнил, что отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца.
«Прошел подготовку и выполняю задачи по огневому поражению», — указал офицер, добавляя, что они «выезжают по-разному, и ночью, и днем, 24/7».
По его словам, это «работа для настоящих мужчин».
Накануне сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области по наводке разведчиков.
До этого в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли поражение пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в районе Купянска в Харьковской области, а также поразили базу с вооружением и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Также в районе Вольнянска Запорожской области российские военные поразили базу хранения вооружения и техники ВСУ.