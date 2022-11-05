Минобороны сообщило о ликвидации группы иностранных наемников в ходе СВО

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) обнаружили и ликвидировали группу иностранных наемников. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по позиции наемников, находившихся в лесополосе.

В ведомстве указали, что после того, как была проведена предварительная разведка местности с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. Обнаружив замаскированную в лесопосадке бронированную машину наемников, военные нанесли по ней ракетный удар из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».

«Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. По завершению огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов», — уточнили в опубликованном посте.