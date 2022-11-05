«Основа для победы». Американские «Вампиры» намерены закрыть небо Украины

США планируют поставить Украине систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Вампир» к середине 2023 года. Заключение контракта ожидается в течение ближайших нескольких месяцев. О том, что это будет значить для хода боевых действий в рамках специальной военной операции, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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В течение последних четырех недель Вооруженные силы России использовали комбинацию крылатых ракет различных видов базирования и барражирующих боеприпасов для нанесения ударов по критически важным объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Между тем температура воздуха на Украине в преддверии зимы с каждым днем снижается.

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Несмотря на то что представители ВСУ заявляют, что за время специальной военной операции украинские военные сбили более 1400 вражеских БЛА, Киев продолжает настаивать на поставке дополнительных систем противовоздушной обороны. США и НАТО на этот запрос украинского военно-политического руководства в целом реагируют положительно.

Вашингтон, по образному выражению авторов Defense News, работает над тем, чтобы связать лоскутное одеяло разнообразных по типажу зенитных ракетных систем и комплексов на Украине в единую интегрированную систему противовоздушной обороны.

По мнению западных наблюдателей, эти ЗРК/ЗРС включают в себя переносные зенитные ракетные комплексы Stinger производства США и других стран (в т.ч. британский Starstreak), зенитные ракетные комплексы средней дальности С-300 различных модификаций производства времен СССР, зенитные ракетные комплексы средней дальности Hawk из Испании и зенитные ракетные системы IRIS-T из Германии. США находятся на пороге поставки ЗРК NASAMS, который совместно производят американская корпорация Raytheon и норвежская компания Kongsberg.

В начале этой недели пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер отметил, что украинские силы ПВО уже продемонстрировали, что они могут интегрировать средства противовоздушной обороны, «особенно, например, когда речь идет об уничтожении значительного процента иранских беспилотных летательных аппаратов».

В Вашингтоне подчеркивают, что противовоздушная оборона Украины по-прежнему остается для военного ведомства США одним из наиболее важных приоритетов. «Это то, на чем мы будем продолжать концентрироваться и работать так быстро, как только сможем», — заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

Вместе с тем у российских специалистов в сфере противовоздушной обороны подобные заявления об интеграции систем ПВО советского производства и комплексов, изготовленных по стандартам НАТО, в единую автоматизированную систему целеуказания и целераспределения, вызывают большие сомнения.

Технические трудности на пути разрешения подобных проблем более чем значительные.

Ситуация с ПВО Украины, по мнению экспертов США, продолжает накаляться. К примеру, недавно администрация Джо Байдена заявила, что иранские инструкторы якобы непосредственно действуют на территории Крыма, обеспечивая атаки российских беспилотных летательных аппаратов на объекты критической инфраструктуры Украины.

В целом, для Украины и ее союзников время имеет решающее значение. Поскольку, по оценке экспертов США, свежих российских подразделений, частей и соединений, которые можно использовать для создания ударных группировок оперативного и оперативно-тактического уровня, на линии боевого соприкосновения в достаточном количестве пока нет, возможности России по проведению масштабных общевойсковых операций, с точки зрения американского руководства, не выглядят в ближайшее время однозначно реальными.

«И именно сейчас партнеры Украины должны заложить основу для военной победы в 2023 году», — говорится в новой оценке Объединённого королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны — британского аналитического центра по оборонным вопросам.

«Что касается систем Vampires, мы ожидаем заключения контракта в течение ближайших нескольких месяцев. В дальнейшем мы ожидаем, что поставка состоится в середине 2023 года», — уточнил бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

Беспрецедентную скорость передачи вооружения Украине эти сроки никак не напоминают.

По словам представителя предприятия-разработчика, компания L3Harris Technologies рассчитывает поставить Vampire system в течение 9 месяцев, запрошенных Пентагоном, отсчитываемых от момента подписания контракта.

Для начала отметим, что ракетный комплекс Vampire system является разработкой компании L3Harris Technologies. Это предприятие оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов специализируется на коммуникационных технологиях для военных и космоса — системах слежения, ночного видения, радиоэлектронного подавления, перехвата радиосигналов, аэрогеодезического наблюдения, системах боевого управления, авионике, летных симуляторах, сканировании и распознавании, обнаружении взрывчатых веществ, высокотехнологичных прицелах.

Помимо этого, компания L3Harris Technologies занимается разработкой авиакосмического и оборонного программного обеспечения. В спектр сфер, для которых разрабатывается ПО, входят наземная, морская, космическая и кибернетическая области.

Что касается собственно ракетного комплекса Vampire system (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), то

он позиционируется предприятием-изготовителем как специализированное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами и использует ракеты с лазерным наведением (ISR, напомним, это аббревиатура, означающая Intelligence, Surveillance & Reconnaissance — т. е. этот сбор и обработка разведданных).

Система монтируется на стандартном транспортном поддоне. На нем установлены телескопическая мачта с оптико-электронной станцией (ОЭС) и пусковая установка с четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами (ТПК). Поддон может размещаться практически на любой платформе (пикапы, грузовые автомобили, любые стационарные платформы, палубы катеров и т. д.).

Vampire system комплектуется оптико-электронной станцией типа WESCAM MX™-RSTA весом 15 кг. Она позволяет получать информацию в режиме реального времени от шести датчиков различного типа, при этом обеспечивая работу в условиях низкой освещенности и с разрешением HD.

В ТПК размещаются управляемые ракеты AGR-20 APKWS, которые представляют собой модернизированный вариант неуправляемой ракеты Hydra 70.

Размеры зоны поражения (верхняя, нижняя, ближняя и дальняя границы) Vampire system на данном этапе не оглашаются.

Есть мнение, что дальность стрельбы вряд ли будет превышать 5-6 км, что, в принципе, вполне достаточно для борьбы с большинством БЛА.

Вес ракеты AGR-20 APKWS составляет 15 кг, маршевая скорость полета достигает 700-1000 м/с, промах — не более 50-100 см.

Вместе с тем пока нет никакой достоверной статистики боевого применения комплекса Vampire system. Поэтому однозначно оснований предполагать, как поведет себя Vampire в ходе боевых действий на Украине, пока нет.

Что касается возможных сроков поставки — середина 2023 года, — то к этой дате ракетный комплекс Vampire на Украине может уже и не понадобиться. Можно ни секунды не сомневаться, что военно-политическая ситуация летом следующего года в регионе будет качественно иной, чем она выглядит на начало ноября 2022 года.