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1 час назад

Американский адмирал назвал конфликт на Украине «только разминкой»

Майк Габриелян

Американский адмирал заявил, что конфликт на Украине является для США «только разминкой». После нее начнется более серьезный кризис и американцам предстоят тяжелые испытания. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Военная операция России на Украине показала, что мощь американского военного сдерживания угасает, и этот факт, похоже, немногие из наших лидеров готовы признать публично», - пишет издание.

При этом отмечается, что ряд политиков и военачальников «осознает опасность», и «отрадно слышать» их заявления об этом.

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В частности, по мнению редакции WSJ, «началом кампании по просвещению американской общественности» может стать заявление адмирала Чарльза Ричарда - представителя Стратегического командования США.

«Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка», — заявил адмирал на недавней конференции

По его словам, США предстоит столкнуться с более серьезным кризисом, и страна подвергнется испытаниям, которых не было «в течение долгого времени».

Речь идет о противостоянии с Китаем, в котором США можно сравнить с медленно тонущим кораблем. Этот корабль тонет, потому что китайцы «используют свои возможности быстрее, чем мы».

Кроме того, по мнению адмирала, США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России. Это должно стать предметом особых слушаний в конгрессе.

«Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство», — подытожил адмирал.

Ранее американский военный заявил об окончании мировой гегемонии США.

Армия,Видео,Владимир Путин,ЦРУ,
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