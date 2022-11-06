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35 минут назад

В армии США заявили о снижении способности силой сдерживать противников

Вечерняя Москваиещё 5

Конфликт на Украине показал, что способность армии США военной силой сдерживать противника снизилась, заявил адмирал ВМС Америки Чарльз Ричард.

В армии США заявили о снижении способности силой сдерживать противников
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Конфликт на Украине, который происходит сейчас, — это только разминка. Большой конфликт только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно, — написал Ричард в статье для The Wall Street Journal.

Военный отметил, что американский корабль «потонет», если США ввяжутся в военный конфликт против Китая, так как Пекин размещает свои силы быстрее, чем Вашингтон.

Ричард заключил, что раньше американская армия была намного боеспособнее, чем сейчас.

При этом экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может дать поручение об отправке американских войск на Украину.

По его словам, в настоящий момент идет активная подготовка к отправке американских солдат на территорию восточноевропейского государства. Однако подобное решение он считает очень опасным и необдуманным.

Армия,Дуглас Макгрегор,Джозеф Байден,Пентагон,
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