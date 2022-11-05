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6 минут назад

Глава МИД Украины: Киев договорился с Западом о поставках новых систем ПВО и ПРО

Ura.Ruиещё 1

Киев до конца года ожидает поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны от стран Запада. На это намекнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба намекнул на подарок от Запада к Новому году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО», — передает слова Кулебы журнал «Новое время».

Также министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже достиг с некоторыми странами договоренности о передаче ПВО и ПРО. Они будут реализованы до конца года.

Запад снабжает Киев оружием и техникой с самого начала спецоперации. Ранее Пентагон сообщил о расширении военной помощи Киеву, передает «Взгляд». Также сообщалось о поставках в Украину восьми норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщило военное ведомство США.

Армия,СВО,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Пентагон,
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