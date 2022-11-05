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31 минуту назад

В ДНР заявили, что оружия у ВСУ не стало больше

ТАСС

Количество вооружений, используемых украинской армией, осталось штатным, но уничтоженную советскую технику и боеприпасы заменяют западными образцами. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

В ДНР заявили, что оружия у ВСУ не стало больше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Численность вооружений, используемых украинской армией, осталась штатной, но при этом произошло замещение уничтоженного советского вооружения западным. Это касается прежде всего ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он.

Баевский напомнил, что решения об оказании НАТО военной помощи Украине начали приниматься в феврале. "А реально поставки пошли в марте-апреле. Это именно тот момент, когда стало понятно, что мы повыбивали артиллерию и склады ракетно-артиллерийского вооружения в значительной части и им работать попросту не с чем. Поэтому надо поставлять эти "три семерки" (гаубицы М777 - прим. ТАСС) и прочее. Повыбивали мы в значительной части крупнокалиберные РСЗО "Смерч" и "Ураган" - значит, надо поставлять HIMARS. Такая ситуация по всем видам вооружения", - пояснил он.

Армия,НАТО,
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