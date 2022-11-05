В ДНР заявили, что оружия у ВСУ не стало больше

Баевский напомнил, что решения об оказании НАТО военной помощи Украине начали приниматься в феврале. "А реально поставки пошли в марте-апреле. Это именно тот момент, когда стало понятно, что мы повыбивали артиллерию и склады ракетно-артиллерийского вооружения в значительной части и им работать попросту не с чем. Поэтому надо поставлять эти "три семерки" (гаубицы М777 - прим. ТАСС) и прочее. Повыбивали мы в значительной части крупнокалиберные РСЗО "Смерч" и "Ураган" - значит, надо поставлять HIMARS. Такая ситуация по всем видам вооружения", - пояснил он.