Байден рассказал о проблемах с поставками ракет Javelin Украине

Президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон столкнулся с рядом трудностей с поставками Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin. Его слова приводит ТАСС .

Байден рассказал, что США столкнулись с проблемами с поставками Javelin из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом он сообщил во время выступлении в Калифорнии. Глава государства отметил, что посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, где производят ракеты. «Угадайте что? <...> У них не было компьютерных чипов», — заявил он.