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1 час назад

Байден рассказал о проблемах с поставками ракет Javelin Украине

Lenta.ruиещё 2

Президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон столкнулся с рядом трудностей с поставками Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin. Его слова приводит ТАСС.

Байден рассказал о проблемах с поставками ракет Javelin Украине
Фото: ТАССТАСС

Байден рассказал, что США столкнулись с проблемами с поставками Javelin из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом он сообщил во время выступлении в Калифорнии. Глава государства отметил, что посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, где производят ракеты. «Угадайте что? <...> У них не было компьютерных чипов», — заявил он.

Американский лидер назвал наращивание производства полупроводников вопросом безопасности США.

«Нам нужны полупроводники не только для этих Javelin, но и для других систем вооружений, которые существуют сегодня или появятся в будущем», — подчеркнул Байден.

Армия,Джозеф Байден,
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