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1 час назад

«Уже в пути»: в США сообщили об отправке Украине восьми ЗРК NASAMS

ТК «Звезда»иещё 2

Помощник министра обороны Соединенных Штатов Америки по космической политике Джон Плам, выступая на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщил, что Белый дом отправил Киеву восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. По его словам, они могу быть доставлены уже в ближайшее время.

«Уже в пути»: в США сообщили об отправке Украине восьми ЗРК NASAMS
Фото:  Senior Airman Beaux Hebert, Keystone Press Agency, Global Look Press Senior Airman Beaux Hebert, Keystone Press Agency, Global Look Press

«Что касается комплексов NASAMS [для Киева], я думаю, что на подходе около восьми систем. Я точно не знаю, где они сейчас в цепочке [поставок], но они уже в пути. И я думаю, это важно», - передает его слова ТАСС.

Кроме того, помощник главы Минобороны США считает, что Украину ждут серьезные трудности при внедрении противоракетных систем на своей территории.

«Очевидно, что для защиты нужны противоракетные системы. Я думаю, что одна из проблем, с которыми сталкивается Украина, заключается в том, что она не сможет обеспечить всестороннюю защиту. У вас не может быть щита. И если бы у вас было 10, или 20, или 30 систем, куда бы они пошли? Что вы будете защищать? Это проблема принятия решения в сфере обороны. Это довольно трудно делать в мирное время, не говоря уже о конфликтах», - отметил он.

Ранее командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис высказался против отправки на Украину гаубиц PzH 2000 и систем ПВО NASAMS, находящихся в распоряжении Вильнюса. Он сказал на заседании Государственного совета по обороне, что это может лишить Литву «недавних достижений в военной сфере».

Также стало известно, что на Украине недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия каждой части страны. Об этом написала американская газета The Washington Post, ссылаясь на украинских военнослужащих и политиков. Автор материала отметил, что Киев нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия.

Армия,Вальдемарас Рупшис,CSIS,
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