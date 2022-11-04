В США не исключили ввода войск на Украину

Президент США Джо Байден может ввести американские войска на Украину. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Shakh Aivazov/AP Shakh Aivazov/AP

«К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину», — сказал он.

По мнению полковника, это очень необдуманное и опасное решение, «но к этому все идет».

Он также считает, что американский лидер может принять решение об отправке войск США на Украину без одобрения конгресса, поскольку на то имеются юридические основания в законодательной системе.

«Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране c президентской формой правления», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что это является одной из трагедий Соединенных Штатов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совбезе США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не ищет конфликта с Россией и не отправит войска на Украину.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.