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1 час назад

CNN: украинские военные снова испытывают проблемы с сетью Starlink

Слово и Делоиещё 2

Вооруженные силы Украины вновь зафиксировали проблемы с работой спутниковой сети Starlink. Информацию об этом передает телеканал CNN.

ВСУ снова испытывают проблемы с сетью Starlink
Фото: mil.gov.uamil.gov.ua

Как сообщают источники, на Украине жалуются на отключения и перебои в работе Starlink. Это вызывает серьезную обеспокоенность в армии. Отмечается, что жалобы начали поступать с 24 октября.

Маск определился с работой Starlink на Украине

На Украине опасаются, что из-за перебоев в работе Starlink они могут остаться без доступа к интернету. Согласно информации источника телеканала, причиной этого может быть недостаток финансирования.

Сообщается, что Украина платит компании SpaceX за работу спутников Starlink 2,5 тысячи долларов в месяц за каждый из порядка 1,3 тысячи терминалов. Уже к сентябрю общая сумма превысила 20 миллионов долларов. При этом владелец SpaceX Илон Маск заявлял, что не берет с Украины денег за работу Starlink.

Армия,Илон Маск,SpaceX,
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