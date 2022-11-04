ВСУ снова испытывают проблемы с сетью Starlink

Вооруженные силы Украины вновь зафиксировали проблемы с работой спутниковой сети Starlink. Информацию об этом передает телеканал CNN.

Фото: mil.gov.ua mil.gov.ua

Как сообщают источники, на Украине жалуются на отключения и перебои в работе Starlink. Это вызывает серьезную обеспокоенность в армии. Отмечается, что жалобы начали поступать с 24 октября.

На Украине опасаются, что из-за перебоев в работе Starlink они могут остаться без доступа к интернету. Согласно информации источника телеканала, причиной этого может быть недостаток финансирования.